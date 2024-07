Ukraine: journée de deuil à Kiev où le bilan des morts s'alourdit

La capitale ukrainienne observe mardi une journée de deuil au lendemain de frappes russes ayant fait plus de 30 morts et dévasté le plus grand hôpital pédiatrique du pays, un bilan qui peut s'alourdir, les recherches se poursuivant dans les décombres.

L'attaque sur le centre hospitalier Okhmatdyt a créé un choc dans le pays et parmi les alliés de l'Ukraine, qui subit depuis plus de deux ans les bombardements russes.