Un Syrien, membre présumé du Hezbollah, jugé pour crime contre l'humanité en Allemagne

L'acte d'accusation a été lu à l'ouverture de ce procès qui se tient au tribunal de Stuttgart, dans le sud-ouest de l'Allemagne, et qui doit durer jusqu'en février.

L'homme, identifié seulement comme Ammar A., est accusé de "crime contre l'humanité et de crimes de guerre, de torture et de séquestration" par le parquet général allemand, en charge des affaires de terrorisme.

Les procureurs l'accusent en particulier d'avoir participé à une offensive contre une résidence civile où une personne a été tuée par balle avant que la maison ne soit pillée, saccagée et incendiée.

Selon le parquet, l'homme a été le chef d'une milice musulmane chiite qui a rejoint le Hezbollah, basé au Liban, et qui soutenait le président syrien Bachar al-Assad lors de la guerre civile.

Il est également accusé d'avoir capturé et maltraité physiquement des résidents sunnites au cours des deux années suivantes, et de les avoir remis aux services de renseignements militaires syriens qui les ont par la suite torturés.

L'accusé est en détention depuis décembre dernier.

L'Allemagne a déjà poursuivi et jugé des auteurs de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis hors de son territoire, notamment des Syriens et des Irakiens, au nom du principe juridique de compétence universelle. Ce dernier permet de poursuivre certains crimes graves indépendamment du lieu où ils ont été commis.