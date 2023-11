Une action sauvage en soutien à la Palestine a bloqué la circulation rue Belliard

Des membres de l'association "BXL for Palestine" ont mené, lundi matin, une action de désobéissance civile pour demander un "cessez-le-feu immédiat" et la "libération de la Palestine", en marge d'un conseil de l'Union européenne prévu ce matin à 09h45. Dès 9h00 et jusqu'à 9h40, les activistes ont bloqué la circulation de la rue Belliard, avant que des agents de police ne les évacuent.