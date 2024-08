Vague de violences au Bangladesh: l'Europe appelle à une "transition pacifique" vers un pouvoir élu démocratiquement

Dans un communiqué, Josep Borrell, chef de la diplomatie de l'UE, s'est dit "attristé par les pertes tragiques en vies humaines survenues lors des manifestations de ces derniers jours" au Bangladesh et a appelé à libérer les manifestants "arbitrairement détenus".

L'Union européenne a jugé lundi essentiel qu'une "transition ordonnée et pacifique vers un gouvernement démocratiquement élu" soit assurée au Bangladesh, où un mouvement de contestation a poussé la Première ministre Sheikh Hasina à prendre la fuite lundi.

"Il est essentiel qu'une transition ordonnée et pacifique vers un gouvernement démocratiquement élu soit assurée, dans le plein respect des droits humains et des principes démocratiques", a-t-il ajouté. Des manifestations antigouvernementales ont été durement réprimées ces dernières semaines, et plusieurs centaines de personnes ont été tuées.

La Première ministre Sheikh Hasina a pris la fuite en hélicoptère lundi, avant l'assaut de son palais par des manifestants antigouvernementaux à Dacca, ce qui a poussé le chef de l'armée à annoncer la formation d'un gouvernement intérimaire. Au moins 20 personnes ont été tuées lundi à Dacca, au lendemain d'une journée particulièrement sanglante dans tout le pays. Dimanche, de nouveaux heurts entre opposants à Mme Hasina, forces de l'ordre et partisans du parti au pouvoir avaient fait au moins 94 morts dans tout le pays.

C'est le bilan le plus lourd en une seule journée depuis le début des manifestations antigouvernementales il y a un mois dans ce pays musulman de 170 millions d'habitants, où les étudiants contestent, sur fond de chômage aigu des diplômés, les faveurs dont bénéficient les proches du pouvoir pour devenir fonctionnaires.