Alerte enlèvement à Fourmies: deux enfants de 3 et 5 ans auraient été kidnappés à la frontière française

Le dispositif alerte enlèvement a été déclenché lundi concernant deux garçons, Nassim (3 ans) et Mohammed (5 ans), enlevés à Fourmies (Nord) vers 13H10, dont le rapt pourrait avoir été commis par leur père, selon la gendarmerie nationale.

Le dispositif alerte enlèvement a été déclenché lundi concernant deux garçons, Nassim (3 ans) et Mohammed (5 ans), enlevés à Fourmies (Nord) vers 13H10, dont le rapt pourrait avoir été commis par leur père, selon la gendarmerie nationale.

Âgé de 38 ans et venant de sortir de prison, il a interdiction de se trouver en présence de son ex-compagne qui dispose d'un téléphone "grave danger", un dispositif de protection pour les personnes menacées par leur ancien conjoint, a expliqué cette seconde source.

À lire aussi Très forte augmentation du nombre de consommateurs de cocaïne: en France, ils sont deux fois plus nombreux en un an

La gendarmerie a fourni la description suivante du suspect: "Un homme de type maghrébin mesurant 1m65, yeux marrons, cheveux noirs courts, barbe naissante (...), porteur d'une doudoune bleu marine, d'un pantalon noir et de baskets noires, d'un cache-cou gris". Il aurait pris la fuite dans un véhicule Audi A3 de couleur gris clair immatriculé BD-761-QQ, toujours selon la Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN).

"Nassim mesure 70 cm, est habillé d'un jean gris, d'un manteau marron, d'un bonnet beige avec des oreilles de +nounours+ et des baskets noires", selon l'alerte enlèvement.

Mohammed quant à lui "mesure 110 cm, est habillé d'un manteau noir et blanc, d'un bonnet noir, d'un jean noir et de baskets noires".