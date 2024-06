Appel à une action syndicale en octobre pour le personnel de nettoyage et de gardiennage

Les syndicats chrétien et socialiste appellent, jeudi, à une journée d'action à Bruxelles en octobre pour dénoncer des conditions de travail "intenables" dans les secteurs du nettoyage et du gardiennage.

La Centrale Générale de la FGTB et la CSC Alimentation et Services, accompagnées du syndicat européen UNI Europa, prévoient de se mobiliser sur la place du Luxembourg à Bruxelles le 1er octobre 2024 sous le slogan "Stop au nivellement par le bas. Pas d'économies sur le dos des nettoyeurs et des agents de gardiennage".

Les syndicats appellent notamment la Commission européenne à appliquer de nouvelles règles en matière d'appels d'offres publics. Ils dénoncent des contrats régulièrement renouvelés avec des coûts revus à la baisse à chaque nouvel appel d'offres. "Mais les nettoyeurs et les agents de sécurité sont des personnes, pas des machines", martèle le secrétaire général de la CSC Alimentation et Services, Gaëtan Stas. "La conséquence de cette tendance est une augmentation de la charge de travail. Nous constatons également qu'il y a de plus en plus de sous-traitance et de dumping social."