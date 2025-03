Après sa condamnation, Stéphane Plaza sort du silence: "On parle souvent à ma place, je préfère vous le dire moi-même"

Deux semaines après sa condamnation, Stéphane Plaza sort du silence. L’ancien animateur vedettea publié un message sur Instagram où il réaffirme son engagement dans l’immobilier, son activité principale depuis plusieurs années. "Dans un monde où l'on parle souvent à ma place, je préfère vous le dire moi-même : l'immobilier est et restera mon métier, ma passion, et je suis toujours pleinement actif."

Il a également tenu à remercier ses soutiens, en particulier son réseau d'agences immobilières et ses franchisés : "Un immense merci à mon réseau, à mes franchisés et à vous pour votre soutien, qui compte plus que vous ne l'imaginez !"