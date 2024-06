Des parachutistes belges participent à un grand spectacle aux 80 ans du Débarquement: "Le devoir de mémoire se doit d'être perpétué"

Ici, évidemment, il y a énormément de monde, car l'ambiance est extrêmement importante. C'est l'une des villes les plus symboliques, donc les gens viennent du monde entier pour vivre cet événement. Certains sont habillés en tenue d'époque et tous veulent être ici pour commémorer ce moment exceptionnel.

Parmi les personnes qui sont présentes, il y a aussi ceux qui sont opérationnels encore aujourd'hui, les fameux paramilitaires. Certains d'entre eux sont venus de Belgique tout simplement parce que notre pays aussi a un lien avec le Débarquement.

Le lieutenant-colonel Nicolas Dezy, chef d'état-major du régiment des opérations spéciales, explique la venue de militaires belges à cet événement : "Tout d'abord, pour marquer le coup et certainement le devoir de mémoire qui se doit d'être perpétué au sein de notre jeune génération, parmi nos hommes et nos femmes du régiment des opérations spéciales. Car vous n'êtes pas sans savoir que la Belgique a participé effectivement et efficacement aux opérations en Normandie après le 6 juin 1944 avec des éléments SAS, donc du Special Air Service belge, qui ont participé à des opérations sur les lignes ennemies sur l'arrière, soutien à la résistance, mais également des opérations de sabotage", justifie le militaire.

Aujourd'hui, d'ailleurs, certains parachutistes belges vont sauter aussi pour commémorer cet événement : "Notre participation vraiment active dans la zone ici se fera en deux phases. La première phase qui a lieu pas plus tard qu'aujourd'hui, donc le 5 juin, avec déjà un premier saut opérationnel sur une zone de saut à l'est de la ville de Caen. Il est organisé par les troupes aéroportées britanniques et auxquelles nous participons avec environ 30 hommes. Ça culminera ce dimanche avec pas moins de 160 parachutistes belges qui participeront aussi à une opération de saut ici à Sainte-Mère-Église, avec pas moins de 1700 parachutistes au total qui seront impliqués", annonce le lieutenant-colonel Nicolas Dezy.