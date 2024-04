Elle attire les jeunes vers l'extrême droite: qui est Amandine, cette fausse nièce de Marine Le Pen qui cartonne sur Tik Tok?

Des influenceurs fictifs créés par l'intelligence artificielle prennent de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux. Et il semblerait que l'extrême droite se serve de ces outils pour promouvoir ses idées auprès des jeunes internautes. Ainsi, plusieurs comptes tels que celui d'Amandine Le Pen voient le jour. Amandine se présente comme une nièce de Marine, figure de proue du Rassemblement national.

Le compte Tik Tok d'Amandine Le Pen a été créé en février dernier. Cette jeune femme, qui semble avoir la vingtaine, se fait passer pour la nièce de Marine Le Pen, figure du Rassemblement national, un parti d'extrême droite français.