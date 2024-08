JO-2024: Une moisson historique pour la France, et une promesse

Historique, et prometteur: jamais la France n'avait fait aussi bien aux JO, avec 16 titres et au moins 63 médailles, mieux qu'à Atlanta il y a 28 ans, un résultat qui pourrait servir de tremplin pour le futur.

"Le bilan est très très bon, c'est clair. D'autant plus qu'on a raté pas mal de cartouches. Et malgré cela on réalise les meilleurs JO de notre histoire, ça montre la portée de ce qu'on a réalisé", résume pour l'AFP un cadre du mouvement olympique français.

"On a déjà réussi notre pari" confiait dès vendredi à l'AFP Claude Onesta, évoquant une "réussite exceptionnelle, sans doute la plus grande" du sport français pour des JO, avec un record de titres et de médailles à la clé, mieux qu'à Atlanta en 1996 (15) et Pékin en 2008 (43).

La première semaine fut euphorique avec le quadruplé en or en natation de Léon Marchand, les deux titres de Teddy Riner en judo, individuel et en équipes, le triplé français en BMX, l'or au sabre féminin...