JO-2024: Vincent Luis victime de la "densité incroyable" du triathlon français

L'affaire était tellement entendue chez les femmes, avec trois prétendantes naturelles à la sélection (Cassandre Beaugrand, Emma Lombardi et Léonie Périault), que c'était la seule véritable inconnue de l'annonce, mercredi, des triathlètes retenus pour les JO-2024.

Le triathlon français, qui visera plusieurs médailles cet été aux Jeux olympiques de Paris, a laissé sur le bord de la route son plus grand nom, Vincent Luis, victime, à bientôt 35 ans, de la forte concurrence en interne.

Figure du triathlon tricolore depuis des années, Luis allait-il avoir une ultime chance de décrocher une médaille olympique individuelle après trois échecs à Londres (11e), Rio (7e) et Tokyo (13e)?

Les sélectionneurs ont tranché et lui ont préféré Léo Bergère, Pierre Le Corre et Dorian Coninx, pourtant victime en mai d'une double fracture au coude et au poignet droits.

"J'ai demandé des justifications sur la manière dont ils étaient arrivés à cette conclusion, mais j'ai reçu des réponses peu claires", a réagi sur Instagram Vincent Luis, dénonçant "un choix totalement discrétionnaire et arbitraire".