La France sous tension: le budget 2025 du Premier ministre Michel Barnier divise... même ses collaborateurs

Michel Barnier est inquiet, il l'a dit à ses collaborateurs. Car hier, de vives tensions entre les macronistes et les républicains ont permis l'élection d'une députée de gauche à la présidence de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Ce poste stratégique était réclamé par les républicains. Les macronistes ont pourtant présenté un candidat. Furieux, les républicains se sont abstenus. Et finalement, c'est l'insoumise Aurélie Trouvé qui s'est retrouvée à la présidence.

Un budget d'austérité qui déchire les partis

Michel Barnier doit présenter ce soir son budget pour 2025. Un budget d'austérité pour lequel il doit dégager 60 milliards d'euros. Il propose 40 milliards d'économies et 20 milliards de recettes via l'impôt.

Mais ces mesures ne font pas l'unanimité. Certains ministres, justice, éducation, ne veulent pas qu'on ampute leur budget. Et de nombreux députés de droite et du centre contestent la volonté d'imposer les grandes fortunes et les entreprises les plus riches.

Le problème de Michel Barnier, c'est que traditionnellement, un budget se prépare pendant de longs mois. Le Premier ministre consulte les partis de la majorité et ceux de l'opposition pour identifier à l'avance les conflits éventuels.