L'accession au pouvoir du RN n'est "que partie remise", affirme Le Pen en arrivant à l'Assemblée

Trop peu pour prétendre gouverner, dans une Assemblée où ni la gauche ni les macronistes ne disposent non plus de la majorité absolue. "On se retrouve avec un bourbier puisque personne n'est capable de savoir de quels rangs sera issu le Premier ministre et quelle politique sera menée pour le pays", a-t-elle déploré.

Pour autant le RN est "le premier parti en nombre de députés et par conséquent nous allons jouer le rôle que nos électeurs nous ont confié", a-t-elle ajouté.

Le parti d'extrême droite présentera donc "un candidat au perchoir", c'est-à-dire à la présidence de l'Assemblée, sans grand espoir de l'obtenir. "Nous n'avons aucune illusion sur le fait que tout ce beau monde va réussir à se mettre d'accord", a déclaré Mme Le Pen, alors que la gauche entend tenir le RN à l'écart des postes clés.