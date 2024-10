Les collectivités devront participer à l'effort budgétaire, bien malgré elles

Le ministre du Budget Laurent Saint-Martin et la ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation Catherine Vautrin sont allés mardi présenter leur plan à la commission des Finances locales, réunie à l'Assemblée nationale.

Comme l'Etat et la Sécu, les collectivités locales sont priées de contribuer à l'effort budgétaire en 2025, pour 5 milliards d'euros: elles ont déjà annoncé n'accepter "aucune" ponction.

Autre annonce, un gel de la revalorisation annuelle des recettes de TVA touchées par les collectivités. Economie: entre 1,3 et 1,5 milliard d'euros.

Cette épargne serait "restituée" ultérieurement, selon des modalités encore à définir, et vingt départements "sensibles" en seront épargnés.

Le principal dispositif prévu est un fonds d'épargne qui serait imposé aux 450 "plus grosses" collectivités, pour un coup de frein de 2,8 milliards d'euros sur la dépense.

La troisième mesure proposée par l'Etat pèserait sur le fonds qui sert normalement à compenser la TVA acquittée par les collectivités. Cela devrait rapporter 800 millions d'euros.

- "Sur la ligne Barnier" -

Dans un contexte où les collectivités locales sont à cran ces dernières semaines, depuis qu'un document de Bercy, sous l'ancien ministre Bruno Le Maire, les a accusées d'avoir dégradé le déficit public à hauteur de 16 milliards d'euros cette année, et que la Cour des comptes a suggéré d'y supprimer quelque 100.000 emplois, les ministres étaient attendus au tournant.

"Ils étaient sur la ligne Barnier, +partenariat, dialogue, respect, quelle bêtise d'avoir évoqué le dérapage des collectivités, ce n'est pas vrai et on le sait+", a raconté ensuite devant la presse André Laignel, président de la commission des finances locales et vice-président délégué de l'Association des maires de France (AMF).