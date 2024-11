Marine Le Pen va-t-elle survivre politiquement à son procès? Son avocat doit tenter de convaincre le tribunal

C’est une affaire d’emplois fictifs au sein du Parlement européen. Tout commence en janvier 2014. L’office européen de lutte antifraude reçoit un signalement anonyme à propos d’une possible fraude menée par le Front national. Le parti d’extrême droite alors dirigé par Marine Le Pen.

Au fil de l’enquête et des perquisitions, on apprend que certains collaborateurs du FN et de Marine Le Pen perçoivent un salaire d’assistant parlementaire. Sauf qu’ils n’ont quasi jamais mis les pieds au Parlement Européen. En clair, l’argent européen servirait à financer le personnel du parti, pour son propre développement.

Le Parlement évalue le préjudice à 7 millions d’euros. Les procureurs veulent que le RN soit condamné à une amende de 4,3 millions d'euros, dont 2 à payer directement.

Près de 30 personnes sont poursuivies. Marine Le Pen est accusée d’abus de confiance, de complicité et de détournement de fonds publics.