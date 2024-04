Mort du petit Emile: fin des recherches des restes du corps de l'enfant

Plus de 45 hectares ont été fouillés, un travail de fourmi qui a également permis aux enquêteurs de retrouver les vêtements du garçonnet de deux ans et demi ainsi que des dents et un fragment osseux lui appartenant.

"Désormais, l'information judiciaire se poursuivra à la lumière des résultats des découvertes réalisées et des expertises en cours, dans l'objectif de déterminer les circonstances du décès d'Emile", toujours inconnues, a précisé le procureur d'Aix-en-Provence Jean-Luc Blachon dans un communiqué.