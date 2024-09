Patrimoine religieux: 11,7 millions d'euros collectés en un an

La Fondation du patrimoine a annoncé mardi avoir collecté 11,7 millions d'euros en faveur du patrimoine religieux en un an, grâce à un dispositif de déduction fiscale attractif.

Il s'agissait d'aider les petites communes de moins de 10.000 habitants (et de moins de 20.000 habitants en outre-mer) à préserver leurs édifices religieux.

Selon la Fondation du patrimoine, à laquelle a été confiée la souscription, les "11,7 millions d'euros" levés au total l'ont été via une "collecte nationale non affectée à un projet particulier" ainsi qu'à travers "plus de 1.100 collectes ouvertes (...) pour des projets précis", indique-t-elle dans un communiqué.

Quelque "2,8 millions d'euros" ont été mobilisés à travers la collecte nationale non affectée, "grâce à la générosité de plus de 37.000 donateurs", ajoute-t-elle.