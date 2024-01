Renault annule l'introduction en Bourse de sa filiale électrique Ampere

Le groupe, qui vient de sortir d'un gouffre financier, a lancé en novembre 2023 cette filiale qui rassemble ses activités électriques et logicielles en France, avec un total de 11.000 collaborateurs.

"Les conditions de marché actuelles ne sont pas réunies pour poursuivre le processus d'introduction en Bourse et servir au mieux les intérêts de Renault Group, ses actionnaires et Ampere", a indiqué le groupe dans un communiqué.

L'entrée en Bourse d'Ampere était prévue pour le printemps 2024, avec une valorisation estimée entre huit et dix milliards d'euros, soit autant que Renault Group.

Cette entrée devait permettre au groupe de recevoir de l'argent frais pour accélérer son virage électrique, et "donner plus rapidement des dividendes aux actionnaires et au groupe", avait souligné fin 2023 le directeur général de Renault, Luca de Meo.

Mais il lui fallait séduire la Bourse, où les constructeurs automobiles historiques font pâle figure face à leurs nouveaux concurrents électriques.