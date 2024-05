Renault va lancer un minibus électrique et autonome

Renault va lancer avec son partenaire chinois WeRide un minibus électrique et autonome, a annoncé mercredi le constructeur français, qui s'engage dans cette voie plutôt que dans celle des voitures sans conducteur.

Le groupe automobile français a initié une collaboration avec WeRide, qui exploite déjà 700 véhicules autonomes, notamment en Chine et en Californie, et dans laquelle l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi avait investi.

À terme, "ces expérimentations vont déboucher sur l'offre par Renault Group d'une plateforme robotisée de minibus électriques" sur la base de l'utilitaire Renault Master, "capable d'intégrer les solutions d'automatisation de partenaires spécialisés" comme les sociétés françaises EasyMile et Milla, ou le groupe chinois WeRide.

Renault croit en effet aux véhicules autonomes pour le transport public, "avec un besoin annuel estimé à plusieurs milliers de minibus dans les prochaines années", estime le groupe.

Les minibus autonomes "pourront fonctionner 7 j/7 et 24h/24 en toute sécurité et seront une alternative zéro émission ou un complément efficient en coûts" et en émissions de CO2 par passager par rapport "aux solutions existantes (train, tramway, bus)", selon Renault.