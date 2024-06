Montée des extrêmes en politique: voici comment la pleine conscience peut nous aider nous et nos représentants

Je vais le dire de manière très pragmatique et concrète. Par exemple, on est assis tous les deux ce matin. On a les fesses déposées sur une chaise, mais bien souvent notre tête est ailleurs, elle est dans les soucis du passé, elle est dans les projets et l’anxiété de l’avenir. Et la pleine conscience, c’est la capacité à ramener les choses dans le présent. C’est comme si je prenais mon esprit, qui partait se balader ailleurs dans les préoccupations, par la main et je le ramenais près de mes fesses. Et lorsqu’il n’y a pas cette tension dans la tête toujours partie ailleurs, ça va m’apaiser. La pleine conscience, c’est aussi une capacité à pouvoir trouver une certaine forme d’équilibre émotionnel. Vous savez, on a besoin de biodiversité pour que la nature aille bien, on a besoin d’émodiversité à l’intérieur pour que nous allions bien. Lorsqu’on est uniquement pris par la colère, par l’anxiété, on ne va pas bien. Si on peut cultiver une variété d’émotions, dont la joie, le contentement, la gratitude et l’émerveillement, nous irons mieux à l’intérieur. Et puis, il y a un élément aussi, la capacité à changer de perspective. Lorsqu'on ne va pas bien on ne voit qu'une chose. Et on le voit aujourd'hui, la polarisation dans le monde politique c'est aussi un symptôme d'un esprit qui ne va pas très bien.

Et source de stress pour tout le monde aussi ?

Le fait de pouvoir changer de perspective en se disant quelles sont les différentes manières, il n'y a pas une bonne manière, mais il y a toujours au moins 3, 4, 5, 10 manières de voir une situation, et lorsqu'on peut faire ça, le changement de perspective fait que l'on va mieux, on devient plus nuancé et on devient aussi plus résiliente et plus résilient.