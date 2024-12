Un pas en arrière pour l'environnement: la baisse des émissions de gaz à effet de serre en France ralentit

Après un recul important en 2023, la baisse des émissions de gaz à effet de serre en France montre des signes de ralentissement en 2024, avec même une légère hausse au troisième trimestre, portée par le bâtiment et les transports.

Sur le troisième trimestre, les émissions françaises ont augmenté de 0,5% sur un an, après une baisse de 5% et de 2,2% lors des deux premiers trimestres, a annoncé vendredi le Citepa, l'organisme mandaté pour dresser le bilan carbone de la France.

La dernière année où les émissions étaient en hausse date de 2021, avec une augmentation de 6,4% en raison de la reprise post-Covid. Sans aller jusque-là, 2024 devrait logiquement être un moins bon cru sur le plan de la baisse des émissions de gaz à effet de serre (GES).

"La tendance sur 12 mois glissants actuellement est de -3,1% (année mobile)", indique le Citepa, dont les données restent pour l'heure provisoires. Et elles n'intègrent pas l'absorption de CO2 par les puits de carbone, comme les forêts et les sols, fortement dégradés en raison du réchauffement climatique et des pollutions diverses, mais pourtant essentiels dans l'atteinte des objectifs climatiques de la France.

+11,8% pour le bâtiment

Le ralentissement de la baisse des émissions sur neuf mois provient des secteurs du bâtiment et des transports dont les émissions sont reparties à la hausse ces derniers mois.