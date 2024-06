Après le fentanyl, les nitazènes: l'ONU alerte sur de nouvelles drogues de synthèse

L'ONU observe l'émergence d'un nouveau groupe de drogues de synthèse potentiellement plus puissantes que le dévastateur fentanyl et pointe une "vague" de décès liés à ces substances, selon un rapport publié mercredi.

Provenant principalement de Chine, ils ont été identifiés aux Etats-Unis et au Canada, ou encore en Grande-Bretagne, Belgique, Estonie, Lettonie et Slovénie.

Les nitazènes, 500 fois plus forts que la morphine, "sont apparus récemment dans les pays à hauts revenus, provoquant une augmentation des morts par overdose", écrit l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

Or l'ONUDC craint que "les consommateurs d'héroïne se tournent vers des opioïdes de synthèse posant de graves risques pour la santé", tels que le fentanyl, les traitements de substitution aux opiacés (méthadone, subutex) et désormais les nitazènes.

"C'est la plus grande menace actuellement", a commenté la chercheuse, évoquant un probable lien avec "la situation en Afghanistan".

Dans son rapport annuel publié plus tôt en juin, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) s'était également inquiété de ce phénomène.

L'organisme alerte aussi sur "l'essor continu" de la cocaïne, dont l'offre a atteint des niveaux "record" en 2022, avec plus de 2.700 tonnes, soit 20% de plus qu'un an auparavant.

Au niveau mondial, près de 292 millions de personnes ont consommé des drogues en 2022, un chiffre en hausse de 20% en une décennie, le cannabis restant de loin la drogue la plus largement utilisée selon l'ONU, qui cite le possible impact "nocif" de la légalisation du cannabis sur le continent américain.