Argentine: la tombe de l'ex-président Carlos Menem et de son fils vandalisée

La tombe de l'ancien président argentin Carlos Menem (1989-1999) et de son fils Carlos Jr a été vandalisée avec une centaine d'autres tombes dans le cimetière islamique de Buenos Aires, a déclaré jeudi l'Association arabo-islamique d'Argentine (AAAI).

"Les délinquants ont volé des cadres en bronze, détruit des structures en marbre et volé le drapeau argentin qui flottait sur le lieu de repos de l'ancien président et de son fils Carlos Menem Jr", a indiqué l'association dans un communiqué.

Il ne s'agit pas des premières attaques sur le site et "elles ne peuvent être prises à la légère lorsqu'il s'agit d'un lieu d'une telle importance spirituelle et symbolique", a-t-elle souligné.

Le président de l'AAAI, Adalberto Assad, a fait savoir que pendant 20 ans, le cimetière a été surveillé par la gendarmerie, mais que cette surveillance a été supprimée par la suite, malgré les demandes de la communauté.

"Nous demandons la sécurité, ils nous envoient (des gendarmes) pendant deux jours et on ne les revoit plus jamais", a déploré M. Assad.