Au Sénégal, des foules d'élèves inconnus de l'Etat, reconnus par l'école

Lassou Samb a vécu normalement jusqu'à 12 ans sans existence légale. Et puis le fait de n'avoir pas été déclaré à la naissance l'a rattrapé, comme beaucoup de Sénégalais, au moment des examens scolaires qui battent leur plein.

Cette période fébrile pour les enfants et les parents remet chaque année en lumière une problématique majeure, non seulement au Sénégal mais ailleurs en Afrique: le non-enregistrement des naissances à l'état-civil, avec des conséquences très concrètes sur leur existence et sur les politiques publiques.

Membre d’une fratrie de six enfants nés au village, Lassou Samb est le seul à ne pas être déclaré.

"Je n’y comprends rien", se désole-t-il. "Notre directeur me convoque souvent dans son bureau pour me rappeler que je n’ai pas encore amené mon extrait de naissance mais je ne sais pas quoi lui répondre".