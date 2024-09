Benjamin Netanyahu à l'Assemblée générale de l'ONU: "Le Hamas doit disparaître"

"Je n'avais pas l'intention de venir ici cette année. Mon pays est en guerre, se bat pour la vie. Mais après avoir entendu les mensonges proférés à l'encontre de mon pays, j'ai décidé de venir ici pour remettre les choses à leur place et parler au nom de mon peuple, de la vérité", a affirmé d'emblée le Premier ministre israélien, alors que des personnes présentes quittaient l'assemblée.

Accueilli par des huées, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré vendredi devant l'assemblée générale de l'Onu être venu jusqu'au siège des Nations unies à New York "pour rétablir la vérité" en réponse "aux mensonges" proférés contre son pays.

Benjamin Netanyahu a également affirmé qu'Israël "veut la paix, appelle à la paix, a déjà fait la paix et refera la paix" mais a expliqué que son pays fait face à "des ennemis sauvages qui ne souhaitent que nous détruire".

Revenant sur les attaques du 7 octobre du Hamas, qui ont fait 1.200 morts israéliens, le Premier ministre de l'État hébreu, venu à l'Onu avec plusieurs proches d'otages enlevés par le Hamas, a affirmé que "nous ne baisserons pas les bras tant que tous les otages ne seront pas rentrés", qualifiant ses efforts de "mission sainte".

"Le Hamas doit disparaître. Imaginez qu'après la Seconde Guerre mondiale, on ait permis aux Nazis de reconstruire l'Allemagne", a encore dit M. Netanyahu. "C'est inconcevable, c'est ridicule. Cela ne s'est pas passé à l'époque et cela n'arrivera pas", a-t-il ajouté, appelant à la "déradicalisation et à la démilitarisation de Gaza".