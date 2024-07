Biden fait campagne mais le front démocrate se lézarde

Joe Biden a battu le pavé dimanche cherchant à rassurer les électeurs américains, alors que plusieurs élus démocrates de haut rang ont joint leurs voix aux appels à ce qu'il renonce à sa candidature à un second mandat à la Maison Blanche.

Plusieurs d'entre eux, dont l'influent parlementaire de New York Jerrold Nadler, estiment qu'il est temps pour lui de jeter l'éponge, message qu'ils ont transmis lors d'une réunion (virtuelle) de crise du leadership démocrate à la Chambre des représentants, ont rapporté plusieurs médias américains dimanche après-midi.

Mais le front se lézarde clairement.

"Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle la course entre Trump et Biden est serrée, et c'est l'âge du président", a affirmé l'élu démocrate Adam Schiff sur la chaîne NBC, vantant aussi les qualités de la vice-présidente Kamala Harris, potentielle voie de secours.

Tous les sondages font part d'une réelle inquiétude à ce sujet dans l'électorat démocrate, alors que Joe Biden, s'il était élu, aurait 86 ans à la fin d'un second mandat.

"Je pense que le président doit en faire plus", notamment lors de rencontres sans prompteur, a relevé pour sa part le sénateur démocrate Chris Murphy.