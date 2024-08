Breaking: la "battle" d'une breakeuse australienne contre les moqueries

Une breakeuse australienne, dont le style a suscité des sarcasmes sur les réseaux sociaux, a répliqué en défendant sa "créativité" et sa liberté.

Réagissant sur Instagram, Rachel Gunn a dit sa "hâte de voir si le même niveau d'exigence vestimentaire s'appliquera aux breakeurs garçons" qui entrent en piste samedi.

Interrogée par la chaîne australienne Nine Network, elle a expliqué qu'elle n'était qu'une "outsider" et n'allait pas rivaliser avec les autres "Bgirls". "J'ai fait ce que je fais de mieux, j'ai montré ma créativité, mon style, un peu de caractère australien pour essayer de me faire une place sur cette scène mondiale."

En outre, porter l'uniforme australien était "une question de fierté", a-t-elle ajouté.

"N'ayez pas peur d'être différent, allez-y, montrez-vous, vous ne savez jamais où cela peut vous mener", a conclu Raygun sur Instagram.