Canada: le gouvernement de Justin Trudeau survit à une seconde motion de censure

Le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau, impopulaire dans les sondages et affaibli par plusieurs récents revers politiques, a survécu mardi à une seconde motion de censure en autant de semaines déposée au Parlement canadien par son principal rival.

Le vote par 207 voix contre 121 a été en grande partie une répétition de la tentative ratée des conservateurs, la semaine dernière, de déclencher des élections législatives anticipées, et a vu deux petites factions du Parlement se ranger du côté du gouvernement libéral.

Le texte de la motion blâmait les libéraux pour leur incapacité à remédier à la pénurie de logements, à l'augmentation de la criminalité et à la hausse du coût de la vie, et pour avoir été "le gouvernement le plus centralisateur de l'histoire du Canada".