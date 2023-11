"Ce que nous voyons ici est terrible": Alexander De Croo s'est rendu dans un kibboutz où plus de 100 personnes ont été assassinées

Le Premier ministre Alexander De Croo et son homologue espagnol Pedro Sanchez se sont rendus jeudi, avec l'armée israélienne, à Be'eri. Dans ce kibboutz, situé à quelques kilomètres de la bande de Gaza, plus de 100 personnes ont été assassinées par des membres du Hamas le 7 octobre dernier et 25 autres ont été enlevées. Qualifiant ces actes "d'inhumains", le Premier ministre belge a rappelé qu'"à trois kilomètres de là également il se passe des choses terribles".

"L'objectif (du Hamas, NDLR) était clairement de faire ici le plus de morts possibles. Et de manière inhumaine", a commenté le Premier ministre après la visite du kibboutz. Il a néanmoins réaffirmé ses propos: Israël doit redoubler d'efforts pour limiter le nombre de pertes civiles à Gaza, comme il l'avait dit à Benjamin Netanyahu plus tôt dans la journée. "Ce que nous voyons ici est terrible, mais à trois kilomètres d'ici, il y a plus de 10.000 morts et on y voit aussi des choses terribles", a-t-il déclaré en référence aux opérations de représailles de Tsahal dans la bande de Gaza.

Le Premier ministre belge espère que la trêve humanitaire de plusieurs jours, annoncée mais toujours pas entrée en vigueur, entre le Hamas et Israël pourra rapidement être une réalité et que les libérations d'otages et de détenus des deux côtés permettront un cessez-le-feu plus long. "Dix mille morts de plus à Gaza ne peuvent être la solution."