"Construire une paix solide et durable": Macron et Trump parlent de la guerre en Ukraine dans le bureau ovale

Emmanuel Macron rencontre Donald Trump à Washington pour discuter d'une "paix durable" en Ukraine. Trump annonce un accord imminent sur les minerais et évoque une possible visite de Zelensky.

Face à la presse dans le bureau ovale, avant une réunion bilatérale entre les deux dirigeants, Emmanuel Macron a dit à Donald Trump que l'Europe est prête à "renforcer" sa défense. "Notre objectif commun", a déclaré le président français, "c'est de construire une paix solide et durable" en Ukraine, ajoutant qu'il espérait une implication américaine "forte" pour la garantir. Il a aussi estimé que l'Ukraine "devait être impliquée" dans les pourparlers pour mettre fin à la guerre.

De son côté, Donald Trump affirme qu'un accord sur les minerais avec l'Ukraine est "très proche" et que Zelensky pourrait venir à la Maison Blanche "cette semaine ou la suivante", sur fond de rapprochement entre Washington et Moscou. Cette annonce intervient en pleine période de tensions entre Kiev et Washington, le président américain ayant qualifié la semaine dernière M. Zelensky de "dictateur sans élection".

Le gouvernement ukrainien avait un peu plus tôt affirmé que les négociations sur cet accord qui donnerait à Washington l'accès aux minerais ukrainiens en échange d'une protection, et qui a été au coeur de tensions entre les deux pays, étaient en phase "finale".

Le président américain Donald Trump a assuré lundi que la guerre en Ukraine, entrée dans sa quatrième année, pourrait prendre fin "d'ici quelques semaines".

Plus d'informations à venir.