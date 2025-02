"Des valeurs et objectifs communs": Giorgia Meloni, Première ministre italienne d'extrême droite, félicite Bart De Wever

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, figure du parti postfasciste Fratelli d'Italia et ancienne présidente du parti des Conservateurs et Réformistes européens (ECR), a félicité lundi, à l'instar de plusieurs chefs de gouvernement, Bart De Wever pour son accession au poste de Premier ministre.

"Je suis convaincue que nous travaillerons ensemble, guidés par des valeurs et objectifs communs, tant au niveau bilatéral que pour relever les importants défis qui nous attendent sur la scène européenne et internationale", a-t-elle écrit sur X. Au Parlement européen, la N-VA est membre du groupe ECR. Elle n'est cependant pas membre du parti européen du même nom, présidé par l'ancien Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki (PiS). Ce dernier a tout de même commenté le nouvel exécutif belge, qui "réaffirme un engagement commun pour une souveraineté nationale, la stabilité et des valeurs européennes durables", selon lui.

Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, a salué les compétences de Bart De Wever en tant que gestionnaire, rappelant qu'il a prouvé ses qualités à Anvers. Toutefois, il a souligné que le nouveau Premier ministre belge avait de "grandes chaussures à remplir", succédant à un chef de gouvernement expérimenté. Rutte s'est dit impatient de collaborer avec lui et a mentionné avoir échangé par message avec De Wever, après un dernier appel avec Alexander De Croo pour lui faire ses adieux.

Le chef de gouvernement néerlandais, Dick Schoof, a également félicité M. De Wever. "Je me réjouis de poursuivre et d'élargir avec l'ensemble de son gouvernement les excellentes relations historiques entre nos pays ainsi que notre étroite coopération au sein de l'UE et du Benelux", a-t-il écrit sur X.

Le Luxembourgeois Luc Frieden en a également profité pour remercier Alexander De Croo pour "l'amitié et le bon travail d'équipe" et a souligné que le Luxembourg et la Belgique partageaient "une amitié profonde, une longue histoire et un partenariat solide."

Denys Shmyhal, le Premier ministre ukrainien a félicité M. De Wever et a indiqué qu'il espérait un soutien belge continu en faveur de l'Ukraine ainsi qu'une "assistance militaire, financière et humanitaire compréhensive".