Droit d'asile: grève à l'Ofpra contre la "politique du chiffre"

Plus de 250 agents de l'Ofpra ont suivi une grève jeudi pour dénoncer la "politique du chiffre" au sein de cet organe chargé d'attribuer le statut de réfugié, une première depuis cinq ans, selon les organisations syndicales.

A quelques jours de l'examen parlementaire du projet de loi sur l'immigration (6 novembre) porté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est rattaché, les agents étaient appelés à débrayer et plus de cent d'entre eux s'étaient rassemblés vers 8H00 devant l'agence à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) pour dénoncer leurs conditions de travail, a constaté un journaliste de l'AFP.