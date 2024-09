Élections au Sri Lanka: la gestion de la crise financière au coeur du débat

Nommé il y a deux ans pour assurer l'intérim de son prédécesseur Gotabaya Rajapaksa, Ranil Wickremesinghe, 75 ans, sollicite un nouveau mandat en se posant en seul recours pour un pays qu'il promet de sortir définitivement de l'ère des pénuries, de l'inflation et de l'endettement.

Plus de 17 million d'électeurs sont inscrits pour ce scrutin - le premier depuis les manifestations de colère contre la crise financière qui ont précipité la chute du président Rajapaksa en 2022 - dont les premiers résultats sont attendus dès dimanche.

"Pensez au temps où tout espoir était perdu (...) au temps où n'avions plus ni nourriture, ni carburant, ni médicament et plus aucun espoir", a-t-il répété aux électeurs dans la dernière ligne droite de sa campagne. "À vous de décider si vous voulez revenir aux heures de la terreur ou renouer avec le progrès", a-t-il lancé.

"Nous devons continuer à réformer pour mettre fin à la faillite" du pays, a martelé le président sortant lors de son dernier meeting de campagne mercredi soir.