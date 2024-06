Elections en Inde: des partisans de Modi convaincus de sa victoire dans la ville sacrée de Varanasi

C'est là aussi que s'exprime le plus fortement le soutien à la politique de resserrement des liens entre hindouisme et pouvoir, menée par M. Modi et son parti BJP (Bharatiya Janata Party) depuis 2014 suscitant l'inquiétude de la minorité musulmane forte de plus de 200 millions de personnes.

"Pour nous, il est déjà réélu", lance Bharat Lal Yadav, un serveur de thé âgé de 48 ans, alors que les sondages à la sortie des urnes augurent de la victoire de M. Modi, qui s'est dit confiant "que le peuple d'Inde a voté en nombre record pour réélire le gouvernement".

"Son gouvernement revient", assure Nand Lal, qui vend des fleurs aux dévots hindous devant un temple. "Tout ce que veut Shiva (le dieu hindou de la création et de la destruction, ndlr), Modi le fera" et "il résoudra tout, y compris l'affaire de la mosquée Gyanvapi".