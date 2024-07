Est de la RDC : une vingtaine de civils tués cette semaine, les ADF accusés

Une vingtaine de civils ont été tués cette semaine dans le territoire de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont indiqué jeudi des sources locales qui accusent les ADF, affiliés au groupe État islamique, d'être à l'origine de cette nouvelle tuerie.

"Dix-neuf corps ont été amenés hier soir à la morgue", a de son côté indiqué Darius Syaira, rapporteur de la société civile de Beni. "C'est un bilan provisoire, car on nous signale d'autres corps" dans le même secteur, a-t-il ajouté.

"Nous demandons des renforts militaires" dans cette région à l'ouest d'Oicha "pour passer à l'offensive contre les ADF qui nous endeuillent à tout moment", a plaidé M. Syaira.

Les ADF ("Forces démocratiques alliées"), à l'origine des rebelles ougandais majoritairement musulmans, sont implantés depuis le milieu des années 1990 dans l'est de la RDC, où ils ont tué des milliers de civils et multiplié ces derniers mois les meurtres et pillages.