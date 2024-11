Exécutions, esclavage et abus sexuels: treize Belges ont-ils participé au génocide des Yézidis en 2014?

Treize Belges sont suspectés d'être impliqués dans le génocide des Yézidis en 2014. Quatre dossiers sont à l'information et les neuf autres à l'instruction.

Il s'agit de procédures longues et complexes

En réponse à un question d'un député de l'opposition, il a également précisé que quatre dossiers sont à l'information et les neuf autres à l'instruction.

"Il s'agit de procédures longues et complexes, avec de nombreuses demandes d'entraide judiciaire internationale, qui nécessitent des déplacements d'enquêteurs et de magistrats", a justifié le ministre quant à la durée de la procédure.

La section du parquet fédéral qui s'occupe de ce type de dossiers compte cinq magistrats, qui doivent également s'occuper des infractions commises par les militaires belges à l'étranger et des affaires de corruption internationales commises dans l'Union européenne, note Sudinfo.

Des milliers d'hommes et de femmes âgées ont été exécutés, des enfants et des femmes ont été réduits en esclavage et des abus sexuels ont été commis.