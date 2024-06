Gaza: plusieurs dizaines de personnes tuées après une attaque sur le centre de la bande, des terroristes éliminés selon Israël

Les attaques israéliennes sur le centre de la bande de Gaza ont tué au moins 62 personnes mercredi, selon des sources médicales à Gaza. D'après la chaîne d'information Al Jazeera, 75 personnes y ont perdu la vie au cours des dernières 24 heures.

L'armée israélienne a annoncé plus tôt qu'elle avait attaqué Bureij, dans le centre de Gaza, entre autres, mardi. Des complexes militaires et des infrastructures souterraines du Hamas auraient été touchés depuis les airs et des "terroristes" ont été éliminés, selon l'armée. Il n'est pas certain que cette opération soit terminée. Al Jazeera a signalé encore mercredi des bombardements sur cette zone.