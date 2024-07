Gymnastique: avec l'or par équipe, Biles réenchante son histoire olympique

Loic VENANCE

Scintillante, performante et avec le sourire! La superstar de la gymnastique Simone Biles a décroché mardi sa première médaille des Jeux de Paris, de l'or par équipe, qui fait monter sa collection olympique à cinq titres, dans une forme de revanche sur les Jeux de Tokyo en 2021.

Dans une Arena Bercy bondée, Biles et ses compatriotes Jordan Chiles, Sunisa Lee et Jade Carey ont remporté la médaille d'or de l'épreuve par équipes avec un total de 171,296 points, devant l'Italie, qui n'avait plus été médaillée dans l'épreuve depuis 1928 (165,494), et le Brésil, qui s'offre sa toute première médaille olympique collective (164,497).