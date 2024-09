"Ils étaient vraiment très différents": analyse des postures de Kamala Harris et de Donald Trump lors du débat

Kamala Harris et Donald Trump ont ferraillé mardi soir lors d'un débat télévisé au ton très offensif, s'accusant mutuellement de mentir et confrontant leurs visions opposées de l'Amérique à moins de deux mois d'une élection présidentielle historique.

Serge Jaumain, professeur d'histoire contemporaine et spécialiste des Etats-Unis à l'ULB, a brièvement analysé le débat ce mercredi matin. "Kamala Harris est venue saluer, elle est venue serrer la main à Donald Trump. Il a accepté, et on a bien vu que c’était elle qui faisait ce mouvement. Ce n’est pas par hasard. C’est une volonté de montrer une réconciliation. Même si à la fin du débat, ils ne se sont pas serré la main. Il y avait deux postures vraiment très différentes. On a vu un Donald Trump parfois un peu crispé. Il n’a jamais regardé son adversaire."