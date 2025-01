Incendies en Californie: les feux les "plus dévastateurs" restent indomptés, les rescapés face à des pillages

Le feu continue de ravager Los Angeles, enveloppé dans une épaisse fumée âcre: les deux principaux incendies restent hors de contrôle jeudi soir dans la mégapole californienne, où des renforts militaires vont être déployés.

A l'ouest de la deuxième plus grande ville des Etats-Unis, le foyer qui dévore le quartier huppé de Pacific Palisades, aux villas de multimillionnaires et de célébrités, situé entre Malibu et Santa Monica, n'était toujours pas circonscrit jeudi dans l'après-midi. Et ce, malgré le renfort d'hélicoptères larguant de l'eau grâce à une accalmie temporaire des vents violents qui attisent les flammes.