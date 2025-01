Incendies à Los Angeles: le nombre de morts augmente tandis que les habitants sont invités à rester à l'intérieur

Les incendies dévastateurs autour de Los Angeles ont fait au moins 16 morts et détruit plus de 15.000 hectares. Les autorités alertent sur des fumées toxiques menaçant la santé, poussant la ville à déclarer l'état d'urgence sanitaire.

Les autorités sanitaires ont alerté samedi les habitants des risques sanitaires que posent les fumées provoquées par les vastes incendies qui dévastent des pans entiers de la ville californienne, leur demandant de rester à l'intérieur des bâtiments.

Des incendies monstres ravagent la deuxième plus grande ville des États-Unis, projetant des nuages toxiques dans l'air.

"Nous sommes tous confrontés à la fumée des incendies de forêt, qui est un mélange de petites particules, de gaz et de vapeurs d'eau", a déclaré Anish Mahajan, du département de la santé publique du comté de Los Angeles, lors d'une conférence de presse. "Ce sont ces petites particules qui pénètrent dans le nez et la gorge et provoquent des maux de gorge et de tête".

"Dans les zones où la fumée est visible ou où il y a une odeur de fumée, et même là où vous ne la voyez pas, nous savons que la qualité de l'air est médiocre, vous devriez donc limiter toute exposition à l'extérieur autant que possible", a-t-il ajouté.