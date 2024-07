Indonésie: au moins 17 morts dans un glissement de terrain près d'une mine d'or illégale

Un glissement de terrain près d'une mine d'or illégale dans le centre de l'Indonésie a fait au moins 17 morts et 45 disparus, a indiqué mardi Haji Asmar, responsable des services de secours locaux dans un nouveau bilan. Plus de 50 hommes ont été retrouvés vivants.

L'éboulement a eu lieu sur une zone minière où sont exploitées sans autorisation des mines d'or abandonnées, et ce, sans équipements de sécurité appropriés. Certaines victimes étaient des mineurs, d'autres sont des personnes qui tenaient des stands de nourriture à proximité de la mine.

L'Indonésie est sujette aux glissements de terrain pendant la saison des pluies entre novembre et avril et le problème a été aggravé dans certaines régions par la déforestation. Les fortes précipitations qui se sont abattues récemment sur le centre de l'Indonésie et sur l'île de Java sont assez inhabituelles en cette saison considérée comme sèche.

Les opérations de recherche et de sauvetage sont également entravées par la pluie.