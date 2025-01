"J’ai souvent souhaité qu’ils me traitent aussi bien que leurs chiens": 80 ans après la libération d’Auschwitz, les survivants témoignent

Ted Bolgar, rescapé d'Auschwitz, évoque avec une précision glaçante le processus de sélection à l'arrivée dans le camp : "Quand vous arriviez, ils vous regardaient et vous faisaient signe d'aller à droite ou à gauche. S'ils pensaient que vous pouviez travailler, vous étiez envoyé d'un côté. Les enfants et les personnes âgées allaient de l'autre. On leur disait : "vous avez besoin d'une douche". Mais au lieu de l'eau, c'est du gaz qui sortait des douches. Ma sœur et ma mère en faisaient partie".

Pour d'autres, comme Lea Zajac De Novera, la séparation avec les proches a été un moment décisif : "Des enfants et des mères criaient, se cherchaient... Moi, j'ai réussi à éviter cela. J'ai couru derrière ma tante et je me suis mise à côté d'elle".