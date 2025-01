"J’étais au bord de la piscine": un voisin de Donald Trump choisi pour être... ambassadeur en Belgique sans aucune expérience

Bill White, homme d’affaires et voisin de Donald Trump, a été nommé ambassadeur des États-Unis en Belgique après un simple appel de l’ex-président. Sans expérience diplomatique, il doit cette nomination à son soutien financier à Trump, illustrant une fois de plus la politique de fidélité de l’ancien président.

Un appel qui change tout

La nouvelle est tombée de manière inattendue. "J’étais là, au bord de la piscine", raconte Bill White. "Je me suis dit : il faut absolument que Bryan entende ça. Donc j’ai crié : Bryan ! Bryan ! Je suis allé le voir, il était sous la douche avec du shampoing sur la tête. C’est mon mari et là, le président est au téléphone donc je le regarde avec son shampoing sur la tête qui dégouline. Et le président me dit : 'salut Bill ? Comment vas-tu ? Vous allez partir tous les deux en Belgique parce que tu vas être le prochain ambassadeur en Belgique'"

Un poste prestigieux que Bill White doit en grande partie à ses bons et loyaux services. Lors des campagnes présidentielles, lui et son mari ont levé plus de cinq millions de dollars pour soutenir Donald Trump. Un soutien surprenant de la part de cet ancien électeur d’Obama et de Clinton, qui estime que contrairement aux démocrates, Donald Trump n’a jamais discriminé les homosexuels.

"Ça c’est Rick Grenell, c’est le premier membre d’un cabinet ouvertement homosexuel de l’histoire de l’Amérique. Qui a nommé un homosexuel au sein d’un cabinet ? Carter ? Non ! Obama ? Non ! Biden? Non ! Qui l’a fait ? Clinton ? Non ! Qui l’a fait ? C’est Donald Trump qui l’a fait !" s’exclame Bill White.