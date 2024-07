"La crème solaire provoque le cancer": les problèmes de peau augmentent à cause de la désinformation sur les réseaux sociaux

Dans une vidéo virale qui a accumulé plus de 430.000 vues, il assure également, sans fondement scientifique, que la consommation d'aliments naturels permet au corps de fabriquer sa "propre crème solaire".

14,3% des adultes américains de moins de 35 ans affirment que l'application quotidienne de crème solaire est plus nocive que l'exposition directe au soleil, selon une enquête de l'Institut de santé sur le cancer d'Orlando

Ces pratiques remettent en question les recommandations des experts en santé publique et créent un danger réel, notamment au moment où les États-Unis connaissent une vague de chaleur record.

La méfiance envers la santé publique augmente

Cette diminution des utilisateurs de crème solaire reflète une méfiance croissante envers les conseils de santé publique, phénomène également observé dans la perception des vaccins et des mesures contre le Covid-19.

Eric Dahan, fondateur de l'agence marketing d'influenceurs Mighty Joy, souligne que certains créateurs exploitent ce scepticisme pour promouvoir leurs propres produits.

Par exemple, une publication sur Instagram déconseille l'utilisation constante de crème solaire tout en "vendant leurs propres produits".

Un autre influenceur Instagram enjoint à ses abonnés d'abandonner les crèmes solaires : "Est-ce que je m'inquiète du cancer de la peau ? Non", se félicite-t-il en faisant valoir les bienfaits du suif de bœuf.

Megan Poynot Couvillion, dermatologue au Texas, explique que les produits comme le suif de bœuf n'ont aucune propriété protectrice contre les rayons UV et ne doivent pas être utilisés comme crème solaire.

Les risques de l'exposition au soleil sans protection

Malgré les affirmations de certains influenceurs, Daniel Bennett, dermatologue et professeur à l'université du Wisconsin rappelle que "le bronzage sans danger n'existe pas".

Il affirme que les preuves "montrant que l'exposition aux rayons ultraviolets est le principal facteur de cancer de la peau sont écrasantes".

Les experts soulignent que les crèmes solaires faites maison, souvent partagées sur les réseaux sociaux, offrent une protection inefficace contre le soleil.

L'Académie américaine de dermatologie met en garde contre l'utilisation de crèmes solaires faites maison, qui exposent les utilisateurs à des risques de brûlures, de vieillissement prématuré et de cancer.

Adam Friedman, professeur à l'université George Washington, ajoute qu'il est impossible de fabriquer une crème solaire efficace à la maison.

La désinformation sur la crème solaire et l'exposition au soleil représente un risque important pour la santé publique. Les recommandations des experts et les produits de protection solaire éprouvés restent essentiels pour prévenir les cancers de la peau et protéger la santé cutanée.