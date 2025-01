La lutte contre les incendies se poursuit à Los Angeles: mais pourquoi les pompiers recouvrent-ils tout de rose?

Los Angeles ne connaît pas de répit : des vents chauds et puissants continuaient de souffler la nuit de mardi à mercredi et d'attiser plus encore les flammes qui défigurent la deuxième ville des Etats-Unis depuis une semaine et ont fait au moins 25 morts. Les services de météo américains (NWS) ont mis en garde contre des rafales pouvant atteindre les 110 km/heure entre 3 heures du matin et 15 heures ce mercredi.

Des parties du comté de Los Angeles et de celui de Ventura ont été placées en statut de "situation particulièrement dangereuse". Le taux d'humidité, très faible, et la végétation, très sèche, peuvent conduire à une "expansion ultrarapide du feu" dans certaines zones, mettent en garde les météorologues, qui ont aussi placé une grande partie du sud de la Californie en alerte rouge.