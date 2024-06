La rébellion du M23 continue de gagner du terrain dans l'Est de la RDC

La rébellion du M23 continue de gagner du terrain dans l'Est de la République démocratique du Congo, en s'emparant de nouvelles localités sur le front nord du conflit qui l'oppose aux forces gouvernementales, a indiqué dimanche une source locale.

Le M23 (pour "mouvement du 23 mars") s'est déployé dans la localité de Kirumba, dans la province du Nord-Kivu, théâtre de violences depuis que cette rébellion soutenue par le Rwanda a repris les armes en 2021.

Kirumba, la plus grande agglomération dans le sud du territoire de Lubero et important centre commercial, compte plus de 120.000 habitants. Les rebelles se dirigent désormais vers le nord depuis Kirumba, a ajouté cette source.