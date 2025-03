"L'Amérique ne va plus tolérer ça longtemps": quelques jours après leur altercation, Trump met à nouveau la pression sur Zelensky

Le président américain Donald Trump a menacé lundi de "ne plus tolérer très longtemps" la position de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, après que celui-ci, qui a reçu la veille le soutien de ses alliés européens, a maintenu son refus de tout cessez-le-feu sans de "sérieuses" garanties de sécurité.

"C'est la pire chose que Zelensky pouvait dire et l'Amérique ne va plus tolérer ça très longtemps", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social, commentant un article de l'agence Associated Press dont le titre est "Zelensky dit que la fin de la guerre en Ukraine est 'très, très lointaine'".

"Ce gars ne veut pas de paix tant qu'il a le soutien de l'Amérique", a déclaré Donald Trump, qui a menacé Volodymyr Zelensky lors de leur altercation vendredi à la Maison Blanche de "laisser tomber" l'Ukraine s'il ne se faisait pas plus conciliant.