Lamine Yamal, phénomène de cet Euro 2024, bientôt à la table des plus grands ?

À seulement 17 ans, Lamine Yamal est déjà une des plus grandes promesses du football espagnol et mondial. Auteur d'un sublime but face à la France en demi-finale de l'Euro, certains le comparent déjà aux plus grands. À tort ou à raison ?

Et alors que certains le comparent déjà à des Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, voire à Pelé (il a effacé le "Roi" des tablettes en devenant le plus jeune joueur de l'histoire à prendre part à une finale d'une grande compétition internationale, ce qui était déjà le cas en demi-finale), une question se pose : peut-on déjà le mettre à la même table que les plus grands ?

En l'espace de quelques semaines, il est devenu la coqueluche de tout un peuple, d'une nation et des jeunes fans de football : Lamine Yamal, 17 ans, aura considérablement marqué les esprits lors de cet Euro 2024.

Pour tenter de répondre à cette question, nous avons interrogé notre journaliste sportif, Emiliano Bonfigli. "Pour en faire une véritable idole, il faut tout d'abord que les prestations soient au rendez-vous. Donc il faut qu'il joue bien, et qu'il marque. (...) Et puis, surtout, les titres qu'il va gagner et les statistiques qu'il va pouvoir améliorer".

Et enfin, toujours selon notre journaliste, un paramètre sera particulièrement important : sa capacité à rester concentré sur le football. "On a vu que certains, comme Kylian Mbappé, s'égarent un petit peu et derrière, les prestations ne suivent pas".

Formé à la célèbre Masia (école de formation de Barcelone), il rejoint déjà le cercle des autres grands qui ont bénéficié de cette formation de très haut vol, tels que Messi, Xavi, Iniesta, etc.