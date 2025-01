Le Canada menace d'imposer une "taxe Trump": de quoi s'agit-il?

Les Américains paieront une "taxe douanière Trump" si le président élu augmente les droits de douane sur les produits canadiens, déclenchant "la plus grande guerre commerciale entre les deux pays depuis des décennies", a menacé vendredi la ministre canadienne des Affaires étrangères.

"Nous sommes prêts à mettre une pression maximale parce que c'est une guerre commerciale que le président Trump commencerait", a insisté Mélanie Joly lors d'une conférence de presse à Washington. Elle a rappelé que de telles mesures auraient un fort impact sur les consommateurs et les travailleurs des deux pays.

Selon une source gouvernementale, Ottawa réfléchit notamment à imposer des droits de douane plus élevés sur certains produits importés des États-Unis. Des mesures qui pourraient entrer en vigueur dans les semaines qui viennent, après 15 jours à un mois de consultation.

D'autres produits pourraient être touchés dans un second temps. Le Canada pourrait ainsi imposer des mesures de représailles sur des importations américaines représentant une valeur totale de 150 milliards de dollars canadiens (100 milliards d'euros), selon les médias canadiens.

"S'il le faut, nous défendrons fermement et sans ambiguïté le Canada et les Canadiens", a déclaré vendredi le Premier ministre Justin Trudeau. Cela va "mettre en péril notre sécurité collective et augmenter les coûts sur tout le continent à un moment où les gens, franchement, ont besoin d'un répit", a-t-il regretté.